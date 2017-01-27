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Вооруженный налет на спецмагазин «Тактика» в Саратове: вынесен приговор

Происшествия
26-летнему налетчику на магазин «Тактика» Антону Жукову вынесен приговор

Саратов, 27 января 2017, 15:36 — REGNUM  27 января жителю Саратова Антону Жукову, застрелившего владельца магазина «Тактика», торговавшего армейскими и охотничьими товарами, вынесен приговор, согласно которому он признан виновным в совершении ряда преступлений по уголовным статьям «Убийство, сопряженное с разбоем», «Покушение на убийство двух лиц, сопряженное с разбоем», «Разбой, с применением насилия опасного для жизни и здоровья, с угрозой применения такого насилия, с применением оружия, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего» и «Незаконное приобретение, хранение, ношение огнестрельного оружия и боеприпасов», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР региона.

Следствием и судом установлено, что вечером 30 марта 2016 года Жуков совершил разбойное нападение на 43-летнего владельца магазина, используя при этом незаконно приобретенные и хранившиеся у него обрез охотничьего ружья и самодельный револьвер, снаряженные соответствующими патронами. В ходе разбойного нападения злоумышленник попытался выстрелить из револьвера в товарища хозяина магазина, но произошла осечка. Тогда Жуков произвел выстрел из обреза охотничьего ружья во владельца магазина, который от полученных повреждений скончался, а злоумышленник предпринял попытку покинуть место происшествия. Вместе с сотрудником полиции товарищу погибшего удалось задержать Жукова около выхода из магазина.

В ходе следствия Жуков дал признательные показания, подтвердив факт совершения им указанных противоправных деяний. Приговором суда ему назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима с ограничением свободы на 2 года.

Кроме того, ранее сообщалось, что к совершению противоправных деяний в отношении потерпевших причастен бывший сотрудник СОБР ГУ МВД России по Саратовской области. Он обвинялся в организации разбойного нападения (ч. 3 ст. 33 — ч. 2 ст. 162 УК РФ) и незаконном приобретении, хранении и передаче огнестрельного оружия и боеприпасов (ч. 1 ст. 222 УК РФ).

В ходе следствия ранее сообщенные Жуковым сведения о причастности к организации разбойного нападения бывшего полицейского своего подтверждения не нашли, в связи с чем в данной части уголовное преследование в отношении него было прекращено. При этом следствием собраны достаточные доказательства совершения бывшим сотрудником СОБР действий, связанных с незаконным оборотом огнестрельного оружия и боеприпасов, после чего согласно правилам о подследственности уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство и направлено для дальнейшего расследования и принятия решения в органы внутренних. Стоит отметить, что в момент совершения указанного преступления (2012 год) злоумышленник не являлся действующим сотрудником полиции.

Читайте развитие сюжета: Вооруженный налет на спецмагазин «Тактика» в Саратове: подробности

Читайте развитие сюжета: В центре Саратова совершен вооруженный налет на спецмагазин «Тактика»

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