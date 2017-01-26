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Под Мурманском вырубили деревьев на 4 миллиона рублей

Происшествия
Следователи возбудили уголовное дело

Мурманск, 26 января 2017, 18:27 — REGNUM  В Мурманской области расследуется уголовное дело о незаконной рубке лесных насаждений, совершённой в особо крупном размере. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональной прокуратуре.

«Установлено, что в период с марта 2016 года по октябрь 2016 года, неустановленное лицо, находясь в лесном массиве на территории государственного областного казенного учреждения «Ловозерское лесничество» Ловозерского района Мурманской области, нарушив установленный порядок осуществления лесопользования, незаконно вырубило сосны, ели и берёзы, произрастающие на участке, который относится к категории «защитные леса», — отметили в ведомстве.

По данным прокуратуры, в результате незаконной рубки лесному фонду РФ причинен ущерб в размере 3 737 156 рублей.

«Ход расследования данного уголовного дела находится под надзором природоохранной прокуратуры», — добавили в ведомстве.

Это не первый подобный случай в Мурманской области.

В частности, как сообщало ИА REGNUM, летом прошлого года природоохранная прокуратура начала проверку по факту сноса лесных насаждений в Мурманске на сумму более 1 миллиона рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: В Мурманске вырубили деревьев на один миллион рублей

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