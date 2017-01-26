У прокурора Воронежской области есть вопросы к органам контроля

Воронеж, , 18:00 — REGNUM Работа контролирующих органов в Воронежской области вызывает вопросы. Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM, заявил прокурор региона Николай Шишкин 26 января на встрече с журналистами.

«Нам нужна поддержка органов контроля. Не может помощник прокурора следить за всеми незаконными стройками, за всеми безобразиями в жилищно-коммунальной сфере — на то есть органы контроля. И у нас много вопросов возникает к органам контроля. Было много претензий и к региональным органам контроля, и к муниципальным», — отметил Николай Шишкин.

Он отметил, что задача контролирующих органов — выявлять нарушения, давать оценку, передавать информацию в прокуратуру.

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В качестве примера Николай Шишкин привел ситуацию со строительством кафе у железнодорожного вокзала — о том, что там возводится этот объект, стало известно только на совещании у губернатора 23 января, никакой информации в прокуратуру до этого не поступало. Сейчас строительство на объекте приостановлено.

В то же время в целом, считает прокурор, системной коррупции в Воронежской области нет, регион «достаточно законопослушный». Как отметил Шишкин, те правонарушения со стороны представителей органов исполнительной и законодательной власти, которые выявляются в других регионах, «в принципе не могут быть совершены в Воронежской области». Объяснил такую законопослушность Николай Шишкин, прежде всего выстроенной системой, еще на уровне приема человека на работу.

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