В Чебоксарах из-за ЧП на теплотрассе без тепла остались 39 домов

Чебоксары, , 17:46 — REGNUM В Чебоксарах сегодня, 26 января, произошла авария на теплотрассе. В результате происшествия без отопления остались 39 многоквартирных домов, теплоснабжение ограничено в шести учреждения образования, сообщает ГУ МЧС по Чувашии.

Прорыв подземной трубы диаметром 530 мм произошел около 14:40 в северо-западном районе города, на перекрестке улиц Т. Кривова и М. Павлова. В результате прекращена подача тепла в 39 домов, ограничено двух школ и четырех детских садах.

В ликвидации последствий аварии задействованы пять бригад коммунальных служб. По данным спасателей, ремонтные работы планируется завершить к 22:00 часам.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе 2016 года в Чебоксарах произошло ЧП в новоюжном районе: вечером 1 января повреждение трубопровода теплотрассы произошло по улице Шумилова. В зону отключения попали около 10 тыс. человек (проживающих в 57 домах), которые более суток находились без тепла.

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