Четыре человека пострадали при пожаре на скалодроме в Петербурге

Спасено 9 человек со скалодрома, эвакуировано 50 человек из соседнего здания мебельного центра

Санкт-Петербург, , 17:45 — REGNUM В результате пожара на территории крупнейшего в Санкт-Петербурге скалодрома в Выборгском районе пострадало четыре человека, спасено девять человек. Из соседнего здания крупного мебельного центра «Аквилон» эвакуировали 50 человек. Об этом сегодня, 26 января, корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

«В результате пожара пострадали четыре человека: два тяжелых, два легких. Из «Аквилона» эвакуировано 50 человек, из административной части скалодрома спасено 9 человек. Остальные эвакуировались до прибытия спасателей», — пояснили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Как уточнили в ведомстве, эвакуация заключалась в сопровождении людей к выходу, спасение же осуществлялось с помощью спецсредств.

В настоящее время пожарные проверяют «Аквилон» на наличие горения: проверяются этажи, обшивка и утеплитель. На территории скалодрома проводится разборка и проливка конструкций.

Сообщение о пожаре в двухэтажном здании скалодрома, размером в плане 30 на 40 метров, поступило в 15:44. Огонь охватил площадь 1000 кв. метров. Во время пожара произошло обрушение металлических конструкций на площади 800 кв. метров.

В 17:10 пожар был локализован. С огнем боролись 24 единицы техники и 82 человека личного состава ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

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