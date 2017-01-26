В Ленобласти скорая оторвала бампер не уступившей дорогу машине

Всеволожск, Ленинградская область, , 17:43 — REGNUM Легковой автомобиль не пропустил машину скорой помощи, которая ехала со спецсигналами, в районе Нового Девяткино Всеволожского района Ленинградской области. Об этом сегодня, 26 января, сообщили очевидцы в популярной группе в соцсети.

«В Новом Девяткино на пересечении Токсовского шоссе и улицы Славы. Водитель легковой не пропустил скорую. Скорая ехала с мигалками и звуковыми сигналами», — сообщил свидетель происшествия.

Как отмечает корреспондент ИА REGNUM, однозначное мнение о причинах аварии у пользователей соцсетей не сложилось. Некоторые полагают, что водители автомобилей скорой помощи также могут вести себя не адекватно дорожной обстановке.

«Да, включили проблесковые знаки и сирену, и им нужно уступить. Но скорая часто проскакивает перекрестки вслепую, не убедившись в безопасности. Обычные водители, может, и слышат звуковые сигналы, но не всегда могут сориентироваться, откуда все это идет», — выразил это мнение один из пользователей.

«Не далее как пару дней назад видел, как на Наличной улице автобус стал поворачивать, перед спешащими пожарными, что тем оттормаживаться пришлось», — добавил, комментируя очередной факт нарушения в отношении спецмашин, петербуржец.

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Отметим, властями активно обсуждаются варианты ужесточения наказания за отказ пропускать скорую, а также за нападения и угрозы в адрес медиков. Множество таких случаев фиксируется во всех регионах России.

Напомним, большой общественный резонанс получила смерть молодого человека в Петропавловске-Камчатском, который не дождался скорой помощи из-за водителя иномарки, перегородившей дорогу скорой помощи.

Инцидент произошел 10 января. Когда скорая въехала во двор, намереваясь добраться до нужного подъезда, на пути оказался автомобиль, который невозможно было объехать. Водитель и пассажир иномарки отказались уступить дорогу. Начались пререкания, затянувшие прибытие врачей на десять минут. Когда бригада зашла в квартиру, больной уже скончался.

После этого случая стало известно, что в Минздраве РФ прорабатывается вопрос о законодательном разрешении водителям машин скорой помощи таранить автомобили, которые их не пропускают.

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