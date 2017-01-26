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Самый известный автохам Екатеринбурга сдался следствию

Происшествия
В отношении него расследуется несколько уголовных дел

Екатеринбург, 26 января 2017, 16:53 — REGNUM  В Екатеринбурге скандально известный автохам Игорь Новосёлов добровольно сдался следственным органам. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области корреспонденту ИА REGNUM.

В пресс-службе уточнили, что в отношении данного гражданина проводится комплекс процессуальных действий Следственным отделом по Кировскому району Екатеринбурга областного Следственного комитета, а также решается вопрос об избрании меры пресечения. Непосредственно в следственном управлении расследуется уголовное дело о незаконном проникновении в жилище, остальные эпизоды находятся на расследовании в полиции.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, скандальную известность Игорь Новосёлов получил после того, как в интернете появилась запись с видеорегистратора одного из жителей Екатеринбурга. На записи видно, как один автомобиль подрезает другой, вынудив остановиться. После этого из подрезавшей машины со словами «ты кому сигналишь, дядя» выходит Игорь Новосёлов, хамит водителю и наносит ущерб его автомобилю.

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Впоследствии он был замешан ещё в нескольких преступных эпизодах. В итоге в 2015 году он был приговорён сначала к условному наказанию, а затем и вовсе был осуждён к реальному сроку, при этом продолжалось следствие по эпизоду, связанному с нападением на таксиста.

В том же 2015 году, когда он вышел на свободу, начались очередные судебные заседания. Повестки Игорю Новосёлову отправлялись регулярно, но всякий раз он не являлся на суд. В итоге он был объявлен в розыск и полтора года скрывался от правосудия.

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Происшествия в такси, с таксистами
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