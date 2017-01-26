Четверг, 26 Января 2017 года
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По делу о взятке в 4 млн рублей в Оренбурге проходят 2 человека

Происшествия
Оба фигуранта (заместитель начальника Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по Оренбургской области и коммерсант) взяты под домашний арест
Коррупция
Иллюстрация: Kuzrab.ru
Коррупция

Оренбург, 26 января 2017, 16:47 — REGNUM  В Оренбурге следствие озвучило подробности громкого дела о крупном взяточничестве, в котором замешан высокопоставленный полицейский. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по региону, сотруднику предъявлено обвинение в посредничестве во взяточничестве. 21января он взят под домашний арест. Позже (23 января) задержан соучастник — предприниматель. В отношении него избрана та же мера пресечения.

По данным следственных органов, от представителя коммерческой организации, осуществляющей строительство многоэтажного жилого дома на улице Чкалова в Оренбурге, требовали крупную сумму денег за положительное решение вопроса о выдаче разрешения на строительство. 21 января факт посредничества во взятке действующим сотрудником полиции и его соучастником зафиксирован правоохранителями.

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По версии следствия, днем 21 января обвиняемый, находясь в поселке Кушкуль города Оренбурга, получил от представителя коммерческой организации взятку в размере 4 млн 150 тыс. рублей за содействие в решении вопроса в строительной сфере и последующей передаче взятки должностным лицам, способным повлиять на принятие положительного решения. Фигурант прибыл к своему жесту жительства, где был задержан с поличным. 23 января задержан второй соучастник — 39-летний коммерсант. Оренбуржец с декабря 2016 года по 21 января 2017 года выдвигал требования передачи взятки и вел переговоры между коммерческой организацией и должностными лицами. Ему также предъявлено обвинение.

«Обвиняемые свою вину не признают», — отметил представитель СУ СКР по Оренбургской области.

В УМВД по Оренбургской области сообщили, что сотрудник на время следствия отстранен от должности. Начальником областного Управления МВД назначена служебная проверка: «Если вина сотрудника будет доказана, то он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, его руководители будут привлечены к дисциплинарной ответственности».

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