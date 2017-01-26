Нижегородец осужден за ложное сообщение о взрыве поезда

Нижний Новгород, , 16:30 — REGNUM В Нижегородской области местный житель осужден на ложное сообщение о готовящемся взрыве поезда.

По данным областного суда, в августе 2015 года подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, с домашнего телефона позвонил в полицию и сообщил о минировании вагонов на железнодорожном вокзале станции Семенов.

После этого звонка на станцию прибыли сотрудники полиции и медики. Все пассажиры и сотрудники вокзала были эвакуированы. При обследовании помещений вокзала, электропоезда, находящегося на шестом пути у высокой посадочной платформы, платформ и путей, а также прилегающей к вокзалу территории взрывного устройства обнаружено не было.

Суд признал правонарушителя виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 207 ч. 1 УК РФ («Заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, создающим опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба и наступления иных общественно опасных последствий»). Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей.

Кроме того, с мужчины были взысканы средства в счет возмещения материального ущерба, полученного службами экстренного реагирования и «выразившегося в затратах на выезд».