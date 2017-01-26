66-летняя преподавательница автошколы в Рыбинске сбила мотоциклиста

Рыбинск, Ярославская область, , 16:25 — REGNUM Рыбинская городская прокуратура Ярославской области направила в суд уголовное дело по факту ДТП с участием преподавателя автошколы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Прокуратуре Ярославской области.

Как следует из материалов дела, женщина ехала по второстепенной дороге со стороны улицы Крестовая в сторону улицы Бульварная города Рыбинска. Она проявила невнимательность и при выполнении поворота не уступила дорогу мотоциклу, двигающемуся по главной дороге, совершив столкновение с ним.

В ходе дорожно-транспортного происшествия несовершеннолетнему пассажиру мотоцикла был причинен тяжкий вред здоровью. На стадии предварительного следствия обвиняемая вину свою признала полностью.