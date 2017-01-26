Четверг, 26 Января 2017 года
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Не пропустившего «скорую» петербуржца на Porsche нашли и могут лишить прав

Происшествия
Инцидент был зафиксирован медиками на видео и освещен в СМИ
Инцидент со скорой помощью в Петербурге
Иллюстрация: Кадр видеозаписи на YouTube
Инцидент со скорой помощью в Петербурге

Санкт-Петербург, 26 января 2017, 16:31 — REGNUM  Водитель, находившийся за рулем автомобиля Porsche Cayenne и отказавшийся уступить дорогу машине скорой помощи, установлен и понесет наказание за правонарушение. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 26 января в Управлении ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Как отметили в дорожной полиции, в ходе проверки после сообщений СМИ установлен водитель, который привлечен к административной ответственности по статье 12.2, часть 1, КоАП РФ (Управление транспортным средством с нечитаемыми, нестандартными или установленными с нарушением требований государственного стандарта государственными регистрационными знаками).

Меру же наказания за создание препятствия машине скорой помощи определит суд.

«В мировой суд направлены материалы за нарушения, предусмотренные статьей 12.17, часть 2, КоАП РФ, для решения вопроса о лишении права управления транспортным средством», — сообщили в региональном УГИБДД.

Согласно этой статье административного кодекса, непредоставление преимущества в движении транспортному средству, имеющему нанесенные на наружные поверхности специальные цветографические схемы, надписи и обозначения, с одновременно включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом, влечет наложение административного штрафа в размере пятисот рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от одного до трех месяцев.

Как сообщало ИА REGNUM, инцидент произошел во дворе дома 56, корп.2, по Новочеркасскому проспекту в Красногвардейском районе Петербурга. Водитель внедорожника Porsche Cayenne, оказавшегося на пути «скорой», отказался освободить дорогу и вступил в конфликт с медиками. После того, как бригада скорой помощи сообщила о намерении вызвать полицию, мужчина ретировался.

Читайте ранее в этом сюжете: Владелец Porsche в Петербурге блокировал дорогу «скорой»

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