Ростовская область: махинации с землей стоили чиновнице свободы

Ростов-на-Дону, , 15:55 — REGNUM



Экс-глава и депутат Лакедемоновского сельского поселения Ростовской области Татьяна Миронова приговорена к 3,6 года колонии общего режима. Судом чиновница признана виновной в совершении махинаций с землёй, сообщили ИА REGNUM в региональной прокуратуре 26 января.

В частности, в селе Гаевка Миронова раздала приятелям 23,4 тыс. квадратных метров земли. Причем совершала мошенничество бывшая глава поселения в течение семи лет — с сентября 2005 года по октябрь 2012 года. Помогал ей в этом специалист местной администрации, изготовивший выписки из мифических постановлений главы сельсовета. Общая стоимость земли, которую раздала чиновника, оценивается в 6,8 млн рублей.

Татьяна Миронова признана виновной по ч. 3 ст. 159 и ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

Отметим, это не первое уголовное дело на Дону, фигурантами которых становятся чиновники. В частности, под следствие попали экс-заместитель главы Цимлянского городского поселения Виталий Исаев и ведущий специалист местной администрации Юнус Гаджиев. Они также обвиняются в мошенничестве, но уже с недвижимостью.

А в 2016 году было заведено дело в отношении главного архитектора Ростовской области Алексея Полянского. Причиной уголовного преследования стали земельные участки, расположенные в левобережной зоне донской столицы. Экс-чиновника подозревают в превышении должностных полномочий, совершенном с причинением тяжких последствий.

Ранее по теме: Ростовская область: дело двух чиновников Цимлянска рассмотрит суд

Читайте ранее в этом сюжете: Ростовская область: главный архитектор стал фигурантом дела о землях порта