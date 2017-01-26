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МЧС: Взрыв на ТЭЦ в Пензе не нарушил теплоснабжение города

Происшествия
В котлотурбинном цехе произошло обрушение кровли

Пенза, 26 января 2017, 15:49 — REGNUM  Обрушение кровли в цехе ТЭЦ-1 в Пензе не повлияло на теплоснабжение города. Об этом 26 января сообщает пресс-центр ГУ МЧС по Пензенской области.

«Теплоснабжение не нарушено. К сожалению, имеется пострадавший», — говорится в сообщении.

Обрушение кровли произошло в котлотурбинном цехе над паровой турбиной №5. Информация о ЧП поступила в экстренные службы в 13:47 мск 26 января. Кровля обрушилась на площади 600 кв. м.

Как передавало ИА REGNUM, 26 января на пензенской ТЭЦ, по предварительным данным, произошел взрыв газовоздушной смеси. Сообщалось также о том, что жертвой ЧП стал один рабочий. На место происшествия были направлены сотрудники специальных служб.

Читайте ранее в этом сюжете: При взрыве на ТЭЦ в Пензе погиб человек

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