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В керченской колонии осужденные порезали вены «в знак солидарности»

Происшествия
Обстановка в колонии «стабильна и контролируема»

Симферополь, 26 января 2017, 15:43 — REGNUM  В керченской колонии-поселении пятеро осужденных порезали себе вены в «знак солидарности» с другим осужденным. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УФСИН России по Республике Крым и Севастополю.

ЧП произошло 25 января, в 17:00. Как сообщается, в «КП-1 УФСИН России по Республике Крым и г. Севастополю 5 осужденных совершили акт членовредительства путем нанесения порезов лезвием от одноразового станка в знак солидарности с осужденным К., отказавшимся выполнять законные требования администрации, а именно работы по благоустройству территории учреждения».

Один из осужденных в результате был доставлен в городскую больницу, там ему оказали медицинскую помощь. Остальным участникам «акции» госпитализация не потребовалась — помощь им оказали врачи, работающие в колонии.

Как сообщается, в колонию прибыли начальник УФСИН России по Республике Крым и Севастополю генерал-майор внутренней службы Вадим Булгаков, помощник начальника регионального УФСИН по правам человека майор внутренней Инесса Шляхова и Крымский прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Республики Крым советник юстиции Евгений Барюгин. С осужденными были проведены беседы.

В колонии проводится служебная проверка.

Как сообщается, на данный момент обстановка в колонии «стабильна и контролируема».

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