ЧП на Пензенской ТЭЦ-1: подробности

Пенза, , 15:41 — REGNUM На Пензенской ТЭЦ-1 в 13:50 26 января произошло обрушение кровли в котлотурбинном цехе. По предварительной информации, один человек погиб, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Пензенского филиала «Т Плюс».

На месте нештатной ситуации работают аварийные и технические службы. На станции достаточно резервного оборудования для несения тепловой и электрической нагрузки. Угроз для потребителей нет. Отпуск теплоэнергии потребителям производится в строгом соответствии с утвержденными температурными и гидравлическими графиками.

В настоящий момент уточняется количество работавших на месте аварии. По предварительной информации, один человек погиб. Создана комиссия по расследованию инцидента, сообщили в компании.

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