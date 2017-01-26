В Сочи избит фельдшер «скорой»: нападавший задержан

Сочи, Краснодарский край, , 15:38 — REGNUM Очередной случай нападения на врачей скорой медицинской помощи произошел в Сочи. По информации пресс-службы ГУ МВД Краснодарского края, инцидент имел место сегодня, 26 января.

Читайте также: На Кубани предприниматель пытался опорочить честь и достоинство врача

Избивший врачей в Геленджике водитель иномарки попал под уголовную статью

О произошедшем в полицию сообщили сами работники «скорой». По их словам, пострадал фельдшер. Его прямо на вызове избил пациент, который также повредил и медицинскую аппаратуру.

В настоящее время подозреваемый задержан. Им оказался 27-летний местный житель. По предварительным данным, во время совершения правонарушения он находился в состоянии наркотического опьянения.

Пока проводится проверка, по результатам которой в отношении дебошира может быть возбуждено уголовное дело.

Напомним, один из последних подобных случаев произошел 21 января во Владимире. От кулаков пациента пострадал врач городской клинической больницы скорой помощи. Поступивший в больницу мужчина был сильно пьян. Он несколько раз ударил женщину-доктора. Позже хулиган раскаялся в содеянном.

Подробнее: Во Владимире пьяный мужчина избил врача клинической больницы скорой помощи

Как сообщало ИА REGNUM, за нападения на врачей при исполнении своих обязанностей Мосгордума предлагает ввести уголовную ответственность вплоть до пожизненного заключения. Наказание, согласно подготовленному законопроекту, должно зависеть от степени опасности действий злоумышленников. Внести проект закона на рассмотрение в Госдуму планируется в феврале этого года.

Читайте ранее в этом сюжете: В России могут ввести пожизненный срок за нападение на медработников