В Пензе на ТЭЦ-1 обрушилась кровля Происшествия На месте ЧП работают пожарно-спасательные подразделения Пензенской области

Пенза, , 15:28 — REGNUM В 13:47 (мск) 26 января в ГУ МЧС России по Пензенской области поступило сообщение о том, что произошло обрушение кровли на ПАО «Т плюс» ТЭЦ-1, расположенной в Пензе, на улице. Нов-Черкасская, 1. Есть пострадавший, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства. Информация уточняется. Читайте развитие сюжета: ЧП на Пензенской ТЭЦ-1: подробности

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