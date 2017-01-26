В Пензе на ТЭЦ-1 обрушилась кровля
На месте ЧП работают пожарно-спасательные подразделения Пензенской области
Пенза, 26 января 2017, 15:28 — REGNUM В 13:47 (мск) 26 января в ГУ МЧС России по Пензенской области поступило сообщение о том, что произошло обрушение кровли на ПАО «Т плюс» ТЭЦ-1, расположенной в Пензе, на улице. Нов-Черкасская, 1. Есть пострадавший, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.
Информация уточняется.
Читайте развитие сюжета: ЧП на Пензенской ТЭЦ-1: подробности
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