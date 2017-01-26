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128 жилых домов в Воронеже осталось без тепла в 15-градусный мороз

Происшествия
Причина аварии – износ теплосетей
Морозный день
ivabalk
Морозный день

Воронеж, 26 января 2017, 15:28 — REGNUM  128 жилых домов в Ленинском районе Воронежа остались без отопления 26 января, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Сообщение об аварии на улице 20 лет Октября поступило в 12:30: произошла утечка на участке водовода диаметром 400 мм. По предварительным данным, причиной прорыва мог стать износ трубы.

Без тепла остались 128 жилых домов. Как сообщается, горячая и холодная вода подается в обычном режиме.

На месте работает аварийная бригада ОАО «Квадра».

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Как отмечает ИА REGNUM, в ночь на 26 января в Воронеже резко похолодало: если накануне температура воздуха составляла около двух градусов тепла, то к утру 26 января — уже 18 градусов мороза. Сейчас в Воронеже 16…14 градусов мороза. К ночи, по прогнозу, похолодает до — 19 градусов по шкале Цельсия.

Добавим, что по данным на июнь 2016 года, уровень износа теплосетей в Воронеже составлял около 60%. Средний возраст тепловых сетей в областном центре сегодня составляет более 25 лет.

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