В Сочи задержан напавший на фельдшера скорой мужчина
Фельдшер получил сотрясение мозга
Сочи, Краснодарский край, 26 января 2017, 15:26 — REGNUM В Сочи сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, избившего фельдшера скорой помощи, сообщили в региональном главке МВД РФ.
В полицию поступило сообщение об избиении медицинского работника, которая оказывала первую помощь мужчине, потерявшему сознание. Придя в себя, он напал на фельдшера.
Уточняется, что он также разбил ногой оборудование машины скорой помощи, после чего убежал. Злоумышленник задержан, он находился в состоянии алкогольного опьянения.
По данным администрации города, фельдшер получила сотрясение мозга, от госпитализации она отказалась. По факту ЧП проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение
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