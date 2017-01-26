В Сочи задержан напавший на фельдшера скорой мужчина

Сочи, Краснодарский край, , 15:26 — REGNUM В Сочи сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, избившего фельдшера скорой помощи, сообщили в региональном главке МВД РФ.

В полицию поступило сообщение об избиении медицинского работника, которая оказывала первую помощь мужчине, потерявшему сознание. Придя в себя, он напал на фельдшера.

Уточняется, что он также разбил ногой оборудование машины скорой помощи, после чего убежал. Злоумышленник задержан, он находился в состоянии алкогольного опьянения.

По данным администрации города, фельдшер получила сотрясение мозга, от госпитализации она отказалась. По факту ЧП проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение