На сайт Росгвардии обрушена вторая волна кибератак

Москва, , 15:13 — REGNUM Специалистам Росгвардии, ранее успешно отразившим волну кибератак, пришлось вновь столкнуться с массированными попытками взлома. Об этом 26 января сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Отмечается, что сотрудникам ведомства удалось зафиксировать все уникальные IP-адреса, с которых производилась DDoS-атака на портал. В настоящее время идет процесс блокировки адресов, сайт ведомства доступен для пользователей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, во второй половине дня 25 января в работе официального сайта Федеральной службы войск национальной гвардии РФ стали наблюдаться перебои. Оказалось, что большое число посылаемых сетевых запросов привело к перегрузке серверов. Около 8 тыс. IP-адресов, с которых велась атака, были выявлены и заблокированы.

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