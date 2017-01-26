При взрыве на ТЭЦ в Пензе погиб человек

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники специальных служб

Пенза, , 15:12 — REGNUM В Пензе на ТЭЦ прогремел взрыв, в результате которого произошло обрушение металлических конструкций на площади 600 квадратных метров. Об этом, как передает НТВ, сообщает Главное управление МЧС по Пензенской области.

«На ТЭЦ произошел взрыв газовоздушной смеси», — говорится в сообщении. По предварительным данным, в результате ЧП погиб один человек (рабочий).

Источник в службах технического надзора региона сообщил, что причиной взрыва могло послужить нарушение техники безопасности при проведении сварочных работ.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники специальных служб.

Отметим, что взрыв на ТЭЦ в Пензе не повлиял на теплоснабжение региона.

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