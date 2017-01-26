Правительство Киргизии уточнит данные МАК о погибших под Бишкеком

На сайте МАК, который ведет расследование причин катастрофы, появилось сообщение о 43 жертвах крушения, тогда как правительство Киргизии располагает информацией о 39 погибших

Бишкек, , 15:12 — REGNUM В правительстве Киргизии удивились количеству погибших при крушении грузового грузового Boeing 747 под Бишкеком, появившемуся на официальном сайте Международного авиационного комитета (МАК). Об этом сообщают «Вести».

На сайте МАК, который ведет расследование причин катастрофы, появилось сообщение о 43 жертвах крушения, тогда как правительство Киргизии располагает информацией о 39 погибших — четырех членов экипажа самолета и 35 жителях дачного поселка.

Киргизская сторона не располагает сведениями, откуда у МАК появились такие цифры. «Мы сейчас связываемся с представителями МАК и выясняем этот вопрос», — сообщили в пресс-службе правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 января 2017 года грузовой самолет Boeing-747 турецкой авиакомпании «ACT Airlines», совершавший перелет по маршруту «Гонконг — Бишкек — Стамбул» при заходе на посадку в аэропорт «Манас» рухнул на поселок Дачи СУ в пригороде столицы Киргизии.

В результате авиакатастрофы погибли 39 человек — четыре члена экипажа авиалайнера и 35 местных жителей, травмы и ожоги получили не менее 15 человек, а также были разрушены 23 жилых дома. Ущерб от падения турецкого «Боинга» оценили в 158,9 млн рублей.

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