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Алтай завалило снегом

Происшествия
Из-за непогоды закрыто движение по федеральным трассам
1 / 9 Так сегодняшним утром выглядели дворы многих жителей Алтая
Иллюстрация: Владимир Ульянов
Так сегодняшним утром выглядели дворы многих жителей Алтая

Барнаул, 26 января 2017, 06:53 — REGNUM  Алтайский край продолжает заваливать снегом. Сегодняшним утром многие его жители, особенно проживающие в сельской местности и частных домах, перед тем, как пойти на работу, вынуждены были откапывать себе путь. Многочисленные фотографии последствий стихии размещаются в соцсетях, передает корреспондент ИА REGNUM.

5 / 9 Сугробы во дворах жителей Алтайского края
Иллюстрация: Елена Клюшникова
Сугробы во дворах жителей Алтайского края
6 / 9 Сугробы во дворах жителей Алтайского края
Иллюстрация: Владимир Ульянов
Сугробы во дворах жителей Алтайского края

«Такой заварухи в этом году не помню: высота простого наложения снега — 25 см, а под ветром до 45 см», — поделился увиденным во дворе Владимир Овчинников.

Напряженная обстановка с неблагоприятными погодными условиями наблюдается и сегодня, 26 января. По данным алтайских синоптиков, в регионе ожидаются сильный снег и продолжительные метели, гололедица и снежные заносы на дорогах. А порывы ветра могут достигать до 23−28 м/с.

3 / 9 Сугробы во дворах жителей Алтайского края
Иллюстрация: Владимир Ульянов
Сугробы во дворах жителей Алтайского края

Уже объявлено о закрытии движения для всех видов транспорта на автодорогах Барнаул — Бийск, Барнаул — Рубцовск. И хотя автовладельцам рекомендуют не рисковать и отложить поездки до нормализации обстановки на дорогах, в оперативные службы МЧС России поступило уже достаточно много сообщений от граждан, что автомобилистам требуется помощь.

8 / 9 Алтайский край. Метель на дороге
Иллюстрация: Светлана Шаповалова
Алтайский край. Метель на дороге

По данным Управления ГИБДД по Алтайскому краю, за вчерашний день, 25 января, в регионе произошло 7 ДТП, ранения получили 10 человек, в том числе — 1 ребенок.

«Пожарно-спасательные гарнизоны организовывают эвакуацию водителей и пассажиров из автотранспорта и перемещают их в ближайшие населённые пункты», — отмечают спасатели.

9 / 9 Алтайский край. Метель на дороге
Иллюстрация: Светлана Шаповалова
Алтайский край. Метель на дороге

Как уже сообщало ИА REGNUM, предупреждение синоптиков о неблагоприятных метеоявлениях было объявлено накануне, объявлен режим чрезвычайной ситуации.

Читайте ранее в этом сюжете: В Алтайском крае объявлен режим ЧС из-за метелей

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