Число погибших при сходе лавины в Италии выросло до 18 человек

Рим, , 09:46 — REGNUM Итогом схода снежной лавины на отель Rigopiano di Farindola в Италии стала гибель 18 человек. Спасателям удалось извлечь из-под завалов тело еще одного мужчины, сообщает местное агентство ANSA.

На текущий момент число пропавших без вести составляет 11 человек. На месте разрушенного стихией отеля продолжают работать поисковые отряды.

Ранее ИА REGNUM сообщало об извлечении из-под завалов тела 17-го погибшего. Также в течение нескольких дней были обнаружены живыми 11 человек. Лавина накрыла отель Rigopiano, расположенный в горном массиве Гран-Сассо, в ночь на 19 января. В это время в здании находились 36 человек — 24 постояльца, включая четверых детей, и 12 работников гостиницы. Предположительно, лавину вызвали землетрясения, случившиеся в этот день в центральных областях страны.

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