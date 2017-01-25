В КНР зарегистрирован новый случай заражения вирусом H7N9

Пекин, , 09:16 — REGNUM Комиссия здравоохранения и планирования семьи провинции Хунань подтвердила информацию о новом случае заражения человека вирусом H7N9, также известном как птичий грипп. По данным провинциального органа здравоохранения, с начала 2017 г. на территории Хунани были зафиксированы 16 случаев заражения, в том числе 5 с летальным исходом.

Опасный вирус был обнаружен в крови 37-летней женщины, которая была доставлена в больницу в критическом состоянии. В настоящее время врачи борются за ее жизнь. Уже известно, что непосредственно перед заражением женщина имела прямой контакт с домашней птицей, пишет «Сина синьвэнь».

Специалисты осмотрели родственников и близких пациентки, вирус в их крови обнаружен не был. Около десятка аналогичных случаев были зарегистрированы в провинциях Цзянси, Шаньдун, Хунань, Гуандун, Гуйчжоу, Хэбэй, а также в Макао и Шанхае.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, Национальный центр контроля и профилактики заболеваний КНР опубликовал заявление, согласно которому с 25 января в Китае вводятся дополнительные меры по профилактике птичьего гриппа. Принятие данной меры произошло вскоре после того, как в провинции Хэнань от опасной болезни скончались еще 2 граждан КНР.

Читайте ранее в этом сюжете: Китай готовится к эпидемии птичьего гриппа