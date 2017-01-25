Среда, 25 Января 2017 года
10:00:03 МСК

Снежные заносы в Оренбуржье: на орской трассе скопилось 15 машин

Происшествия
В Оренбуржье из-за ненастья перекрывали трассу Оренбург — Орск. В пунктах временного размещения ночь провели 48 человек. Силы МЧС функционируют в режиме повышенной готовности

Оренбург, 25 января 2017, 08:22 — REGNUM  На территории Оренбуржья вечером 24 января из-за ухудшения погодных условий закрывался участок автодороги Оренбург — Орск со 170-го по 260-й км (трасса Р-336 Оренбург — Орск — Шильда — гр. Челябинской области). Ограничение снято утром 25 января. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС по региону, на 207-м км трассы (поворот на город Медногорск) скопилось 15 легковых автомобилей. Автомобили были выстроены в колонну и в сопровождении МЧС и ДПС направлены в Медногорск. Также колонну сопровождала снегоуборочная техника, вызванная из Кувандыка, так как на дороге образовались снежные заносы.

По дороге спасателям пришлось оказывать помощь съехавшей в кювет иномарке. В съехавшем с трассы автомобиле находилось два пассажира. Водитель не имел ни троса, ни буксировочного устройства. Спасательная операция заняла около 40 минут. Пожарно-спасательное подразделение отбуксировало машину на дорожное покрытие и сопроводило в Медногорск.

Эвакуированные с трассы провели ночь в пунктах временного размещения в Медногорске. Всего в пунктах временного размещения за период ограничения движения на орской трассе находилось 48 человек, в том числе один ребенок.

Стоит отметить, по прогнозам синоптиков, 25 января в Оренбуржье сохранится усиление ветра (с порывами до 20 м/с) и метель.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Снегопады, метели, снежные бури
Главное сегодня
NB!
25.01.17
Упаси Бог поливать нацменьшинства — начнется вой: Жириновский
МоскваРоссия Передача Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге РПЦ Политика
NB!
25.01.17
Дмитрий Тёткин«Викинг»: из миллиарда в благодать и обратно
МоскваРоссия Кинорецензии Культура
NB!
25.01.17
Конгрессу США предложено лишить Трампа доступа к ядерной кнопке
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
25.01.17
«Нефть растеряла позиции»
МоскваРоссия Динамика цен на нефть и нефтепродукты Экономика
NB!
25.01.17
«Рубль отыграл потери»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
25.01.17
В США подан иск против Сбербанка
ВашингтонСША Потребительское кредитование Общество
NB!
25.01.17
Обама уехал в отпуск. Теперь навсегда
Род-ТаунВеликобритания Выборы в США Общество
NB!
25.01.17
«Мы сами выйдем!» — Мексика может разорвать соглашение НАФТА с США
МехикоМексика Деятельность президента США Дональда Трампа Экономика
NB!
25.01.17
«Brexit под угрозой» — планам правительства может помешать парламент
ЛондонВеликобритания Выход Великобритании из Евросоюза Политика
NB!
25.01.17
СМИ: Топ-менеджер «Лаборатории Касперского» арестован по делу о госизмене
МоскваРоссия Кибербезопасность и киберпреступность Общество
NB!
25.01.17
Мексика готова пойти на уступки Трампу, чтобы спасти договор НАФТА
МехикоМексика Деятельность президента США Дональда Трампа Экономика
NB!
25.01.17
Губернатор Калифорнии «объявил войну» Дональду Трампу
Лос-АнджелесСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
25.01.17
В Конгрессе США хотят ограничить Трампу доступ к ядерной кнопке
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
25.01.17
«Наполи» пробился в полуфинал Кубка Италии
РимИталия Футбол Спорт
NB!
25.01.17
Галина ЧармадоваШедевры советского искусства. Наследие великой страны
МоскваРоссия Художественные выставки Культура
NB!
25.01.17
«А Трамп не против» — Израиль одобрил новое строительство в Палестине
ИерусалимИзраиль Ближневосточное урегулирование Политика
NB!
25.01.17
Белый дом: Трамп хочет наладить отношения с РФ так, как это выгодно США
ВашингтонСША Российско-американские отношения Политика
NB!
25.01.17
Татьяна ИващенкоТатьянин день: из прошлого в настоящее
МоскваРоссия REGNUM: ничто не забыто Общество
NB!
24.01.17
«Битва адвокатов России и Украины приносит барыши Британии»
ЛондонВеликобритания Воссоединение Крыма с Россией Политика
NB!
24.01.17
Порошенко: «Маннергейм популярен на Украине»
ХельсинкиФинляндия Гражданская война на Украине Политика
NB!
24.01.17
Елена ХаненковаФранция: Черный лебедь или долгожданный принц на белом коне?
ПарижФранция Выборы президента Франции Политика
NB!
24.01.17
Юрий БаранчикБелорусам пора учить польский язык и отдавать свои земли Польше?
МинскБелоруссия Белорусско-польские отношения Политика
ещё главное