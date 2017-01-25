Снежные заносы в Оренбуржье: на орской трассе скопилось 15 машин

В Оренбуржье из-за ненастья перекрывали трассу Оренбург — Орск. В пунктах временного размещения ночь провели 48 человек. Силы МЧС функционируют в режиме повышенной готовности

Оренбург, , 08:22 — REGNUM На территории Оренбуржья вечером 24 января из-за ухудшения погодных условий закрывался участок автодороги Оренбург — Орск со 170-го по 260-й км (трасса Р-336 Оренбург — Орск — Шильда — гр. Челябинской области). Ограничение снято утром 25 января. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС по региону, на 207-м км трассы (поворот на город Медногорск) скопилось 15 легковых автомобилей. Автомобили были выстроены в колонну и в сопровождении МЧС и ДПС направлены в Медногорск. Также колонну сопровождала снегоуборочная техника, вызванная из Кувандыка, так как на дороге образовались снежные заносы.

По дороге спасателям пришлось оказывать помощь съехавшей в кювет иномарке. В съехавшем с трассы автомобиле находилось два пассажира. Водитель не имел ни троса, ни буксировочного устройства. Спасательная операция заняла около 40 минут. Пожарно-спасательное подразделение отбуксировало машину на дорожное покрытие и сопроводило в Медногорск.

Эвакуированные с трассы провели ночь в пунктах временного размещения в Медногорске. Всего в пунктах временного размещения за период ограничения движения на орской трассе находилось 48 человек, в том числе один ребенок.

Стоит отметить, по прогнозам синоптиков, 25 января в Оренбуржье сохранится усиление ветра (с порывами до 20 м/с) и метель.