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В Новой Зеландии ужесточают строительные правила из-за землетрясений

Происшествия
«Падающие неармированные фасады и парапеты представляют серьезную опасность»
Веллингтон
Иллюстрация: About-planet.ru
Веллингтон

Веллингтон, 25 января 2017, 06:47 — REGNUM  Власти Новой Зеландии намерены ужесточить строительные нормы для борьбы с землетрясениями, во избежания повторения трагедии в Крайстчерче 2011 года, передает Reuters 25 января.

Согласно новым правилам, около 300 уже построенных зданий должны быть изменены — на это потребуется около $6,51 млн, половину расходов готово взять на себя государство.

«Падающие неармированные фасады и парапеты представляют серьезную опасность для людей на улице во время землетрясения. Мы видели ужасный вред, который может быть нанесен ими, когда 39 человек были убиты в результате обрушения кладки фасадов во время землетрясения 2011 года», — сообщил министр строительства Ник Смит.

Также министр сообщил, что расходы на восстановление зданий и инфраструктуры, пострадавшей от последнего мощного землетрясения в Каикоуре, составят $8 млрд.

Как передавало ИА REGNUM, в ноябре у Южного острова Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 7,8, в результате которого погибли по крайней мере два человека, десятки получили ранения. Оползни разрушили дороги к городу Каикоура, в результате чего около полутора тысяч туристов и жителей района оказались «в ловушке». Эвакуация пострадавших заняла неделю, к операции были подключены военно-воздушные и военно-морские силы Новой Зеландии и Австралии.

Читайте ранее в этом сюжете: В Новой Зеландии разрушенные землетрясением здания получат второй шанс

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