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Пожар в магазине пиротехники в Китае: есть жертвы

Происшествия
В результате ЧП погибли шестеро местных жителей

Пекин, 25 января 2017, 06:28 — REGNUM  Правоохранительные органы провинции Хунань подтвердили информацию о гибели 6 граждан КНР во время пожара в одном из магазинов пиротехники в г. Юэян.

По словам очевидцев, пожар вспыхнул вскоре после того, как один из покупателей поджег приобретенное изделия, находясь поблизости от входа в магазин. В результате подожженная петарда привела к возгоранию других пиротехнических изделий, пишет «Синьхуа».

Прибывшие к месту ЧП пожарные тушили не только здание, где расположен магазин, но и близстоящие легковые автомобили, которые также серьезно пострадали.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Покупатель, чьи действия привели к пожару, сбежал. Полиция КНР уже разыскивает виновного.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, мощный взрыв прогремел 19 января на фабрике по производству фейерверков в городе Шанжао китайской провинции Цзянси.

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