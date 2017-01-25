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На Камчатке убили 60 медведей, представляющих опасность для человека

Происшествия
При этом на полуострове не освоены квоты на лицензионный отстрел косолапых

Петропавловск-Камчатский, 25 января 2017, 03:51 — REGNUM  На Камчатке за 2016 год было убито 60 медведей, которые представляли опасность для человека. Это на одного зверя больше, чем в 2015-м. При этом, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM M в региональном агентстве охраны животного мира, в прошлом году от лап медведя никто из людей не пострадал.

Специалисты напомнили, что годом ранее медведь убил одного человека, а четверо получили различные травмы. В тоже время в рамках легальной охоты на косолапых на полуострове все лимиты не освоены. «За прошлый охотничий сезон охотниками на Камчатке было добыто 667 голов бурого медведя при лимите 1 771», — сказали в агентстве.

ИА REGNUM отмечает, что на Камчатке медведи обитают на всей территории полуострова. Их насчитывается более 20 тыс. особей. Наткнуться на хищника можно не только в глухой тундре, но и в небольшом лесу на окраине крупного города. Кроме того, довольно часто, хищники встречаются и на реках региона во время хода рыбы.

Часто медведи выходят на запах отходов к несанкционированным свалкам возле населенных пунктов, поэтому не редко заходят и в сами поселки. Поохотится на косолапых на Камчатку прилетают туристы из разных стран мира.

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