Предприниматель уличен в незаконном получении гранта из бюджета Барнаула

Барнаул, , 10:38 — REGNUM Барнаульца, намеревавшегося обогатиться за счет получения гранта администрации Барнаула начинающим субъектам малого предпринимательства, ждет суд. Обвинительное заключение по уголовному делу, предусмотренному ч. 3 ст. 159 УК РФ (наказание вплоть до лишения свободы на срок до шести лет) уже вынесла прокуратура Железнодорожного района Барнаула. Об этом сегодня, 24 января, сообщает официальный сайт ведомства.

Обман предпринимателю удалось осуществить, используя служебное положение своей супруги и имеющуюся у нее фирму. Для получения гранта мужчина подготовил и предоставил все необходимые документы, а, получив денежные средства, отчитался о целевом расходовании денежных средств и покупке оборудования.

Правда, оборудование это впоследствии было заменено более дешевым, а затем и вовсе продано.

Как уже сообщало ИА REGNUM, дело по аналогичной статье (хищение бюджетных средств) рассматривалось на Алтае в 2014 году: директор одного из предприятий Шипуновского района предоставила подложные документы на сумму более 600 тыс. рублей в Главное управление сельского хозяйства Администрации Алтайского края.