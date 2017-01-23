Эпидемия гриппа зафиксирована на всей территории Литвы

Вильнюс, , 16:47 — REGNUM Центр по борьбе с инфекционными заболеваниями и СПИДом информирует, что в Литве заболеваемость гриппом и ОРВИ достигла эпидемического уровня, но в настоящее время эпидемия объявлена только в Каунасском самоуправлении, самоуправлениях Йонавского и Варенского районов, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 23 января.

На третьей неделе 2017 года (16−22 января) общий показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ в Литве достигал 123,5 случая/10 тыс. человек. В прошлом году за такой же период больных было меньше — 79,2 случая/10 тыс. человек. Самый низкий уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ на третьей неделе года был зарегистрирован на административной территории Шяуляй, а самый высокий — на административной территории Каунаса.

На третьей неделе года во всей Литве из-за гриппа был госпитализирован 181 человек (среди них — 1 беременная женщина, 23 ребенка в возрасте до 2 лет, 79 детей в возрасте от 2 до 17 лет). 10 человек лежали в отделении интенсивной терапии. Больше всего больных было зафиксировано в Каунасском, Клайпедском и Вильнюсском округах. В сезон 2016−2017 годов от гриппа уже скончались три человека.