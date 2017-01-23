В Германии уничтожили 48 тыс. индеек из-за птичьего гриппа

Берлин, , 16:35 — REGNUM В минувшие выходные в Германии забили около 48 тыс. индеек, еще несколько тысяч птиц отбракуют в ближайшее время, сообщает 23 января Reuters.

Тысячи домашних птиц были отбракованы после того, как в восточной федеральной земле Бранденбург на ферме сельского района Даме-Шпреевальд выявили вспышку вируса птичьего гриппа H5N8. В северной федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн отбракуют еще 3 тыс. птиц, однако подтверждение того, что был обнаружен новый штамм H5N8, пока не поступало.

Напомним, вирус птичьего гриппа гораздо в меньшей степени затронул птицефермы в Германии, чем во Франции, где пришлось отбраковать около 800 тыс. уток после того, как вспышки птичьего гриппа были зафиксированы на юго-западе страны. Согласно недавним заявлениям министерства сельского хозяйства Франции, ситуация с птичьим гриппом начала стабилизироваться.

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