Житель Ульяновска получил 17 лет за стрельбу по людям

В ходе бытового конфликт мужчина открыл огонь из охотничьего ружья по группе людей

Ульяновск, , 16:20 — REGNUM Житель Ульяновска Рустам Кашапов получил 17 лет строго режима за расстрел пятерых человек, сообщили ИА REGNUM в областной прокуратуре.

По данным прокуратуры, в августе 2015 года пятеро мужчин находились возле одного из домов по улице Ленина в поселке Белый Ключ. Неожиданно у них произошел конфликт с 28-летним пассажиром проезжавшего мимо автомобиля.

В ходе конфликта мужчина произвел несколько выстрелов в своих оппонентов из охотничьего ружья ИЖ-81. После этого водитель машины увез злоумышленника с места преступления. Транспортное средство он спрятал на автостоянке.

Один из пострадавших позже скончался.

На основании представленных прокуратурой доказательств Кашапов признан судом виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.105 УК РФ («Убийство»), ч.3 ст.30, п."а» ч.2 ст.105 УК РФ («Покушение на умышленное причинение смерти двум и более лицам»).

Водитель автомобиля осужден за укрывательство особо тяжких преступлений на 1 год 9 месяцев колонии строгого режима.