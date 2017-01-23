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Полиция Германии задержала подозреваемого в планировании теракта

Происшествия
Задержанный признался, что знаком с жителем Австрии, задержанным правоохранительными органами в Вене

Берлин, 23 января 2017, 16:16 — REGNUM  Полиция Германии задержала 21-летнего мужчину, подозреваемого в планировании террористической атаки, сообщает 23 января Reuters.

Сотрудники полиции Германии арестовали мужчину и женщину 21 декабря во время спецоперации в западной части города Нойс, согласно сообщению регионального бюро уголовного розыска. Женщину, которая оказалась женой задержанного, позже отпустили.

В ходе допроса задержанный признался, что знаком с 17-летним подозреваемым из Австрии, связанным с джихадистами Албании. Житель Австрии, задержанный 20 января правоохранительными органами в Вене по подозрению в подготовке теракта, посещал Германию в конце 2016 года. Власти Австрии заявили, что задержанный выразил поддержку террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Оба задержанных располагали материалами для создания взрывных устройств, однако при обыске квартиры в городе Нойс сотрудникам полиции не удалось обнаружить оружие или взрывчатые вещества.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 19 декабря террорист на грузовике совершил наезд на посетителей рождественской ярмарки в центре Берлина, погибли 12, ранения получили 48 человек. Ответственность за нападение взяло на себя «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Читайте ранее в этом сюжете: Полиция Австрии задержала подозреваемого в терроризме

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