В Ростове-на-Дону информатору ИГИЛ из Нальчика вынесли приговор

Артур Теппеев проведёт в колонии строго режима пять лет

Ростов-на-Дону, , 16:01 — REGNUM

Служители Фемиды Северо-Кавказского окружного военного суда вынесли приговор уроженцу Кабардино-Балкарии. Следствие длилось год. Артур Теппеев из Нальчика признан виновным в вымогательстве денег на финансирование «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Как сообщили ИА REGNUM 23 января в пресс-службе суда, дело рассматривалось в особом режиме.

Согласно материалам уголовного дела, летом 2015 года Теппеев добровольно вступил в ряды запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство» и принимал активное участие в её деятельности на территории Кабардино-Балкарской Республики. Подсудимый не только обеспечивал мобильность участников формирования. Житель Нальчика собирал и передавал сведения о богатых жителях республики с целью вымогательства у них денег на нужды бандподполья. У Теппеева также имелись взрывные устройства и боеприпасы.

Задержали Теппеева в январе 2016 года.

Подсудимый свою вину признал полностью. Приговор Артур Теппеев выслушал, находясь в одном из следственных изоляторов Кабардино-Балкарии.

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