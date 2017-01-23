В крымском парке львов обнаружен труп мужчины

Уголовное дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности»

Белогорск, Крым, , 15:58 — REGNUM На территории сафари-парка «Тайган», расположенного в Белогорском районе Крыма, найден мертвым молодой мужчина. По факту ЧП возбуждено уголовное дело, сообщает 23 января управление СКР по региону.

Тело 29-летнего мужчины с телесными повреждениями находилось в подсобном помещении на территории парка. Обнаружили труп 15 января. Уголовное дело возбуждено по статье 109 УК РФ, «Причинение смерти по неосторожности». Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Парк львов «Тайган», занимающий площадь 32 га, является самым крупным в Европе питомником для львов и других крупных млекопитающих. В парке живут в частности десятки львов и тигров.