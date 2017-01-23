Стрельба на Урале: вмешался детский омбудсмен

Раннее стало известно, что в результате конфликта между молодыми людьми и сотрудником прокуратуры, последним была открыта стрельба из «травматики», в результате чего пострадала несовершеннолетняя

Верхняя Пышма, Свердловская область, , 15:59 — REGNUM Аппарат уполномоченного по правам ребёнка в Свердловской области намерен отслеживать ситуацию вокруг инцидента со стрельбой в одном из домов Верхней Пышмы, в результате которого получила ранение несовершеннолетняя. Об этом сообщил детский омбудсмен Среднего Урала Игорь Мороков корреспонденту ИА REGNUM.

«Будем смотреть, чтобы права ребёнка не были нарушены, и не были нарушены процессуальные нормы. У нас есть опыт взаимодействия с силовыми и надзорными органами в подобных ситуациях», — заявил Игорь Мороков.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, инцидент произошёл ещё вечером 20 января. Старший помощник прокурора Кировграда Юрий Латыпов, услышав шум на лестничной площадке, вышел и застал там компанию молодых людей. Он призвал их не нарушать тишину, на что молодые люди ответили, что они никому не мешают. Далее словесная перепалка переросла в потасовку, и сотрудник прокуратуры сделал выстрел из своего зарегистрированного травматического пистолета. В результате пуля попала в лицо молодому человеку 1998 года рождения и, пройдя навылет, попала в лицо девушке 2000 года рождения.

Участники конфликта были доставлены в территориальный ОВД для разбирательства, а пострадавшем была оказана необходимая медицинская помощь, после чего они были отпущены домой.

По данному факту прокуратура Свердловской области организовала внутреннюю проверку с целью выяснить, насколько обоснованно сотрудник надзорного ведомства применил оружие. Также доследственная проверка была организована Следственным управлением СКР по Свердловской области.

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