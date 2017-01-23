Понедельник, 23 Января 2017 года
17:36:06 МСК

Стрельба на Урале: вмешался детский омбудсмен

Происшествия
Раннее стало известно, что в результате конфликта между молодыми людьми и сотрудником прокуратуры, последним была открыта стрельба из «травматики», в результате чего пострадала несовершеннолетняя

Верхняя Пышма, Свердловская область, 23 января 2017, 15:59 — REGNUM  Аппарат уполномоченного по правам ребёнка в Свердловской области намерен отслеживать ситуацию вокруг инцидента со стрельбой в одном из домов Верхней Пышмы, в результате которого получила ранение несовершеннолетняя. Об этом сообщил детский омбудсмен Среднего Урала Игорь Мороков корреспонденту ИА REGNUM.

«Будем смотреть, чтобы права ребёнка не были нарушены, и не были нарушены процессуальные нормы. У нас есть опыт взаимодействия с силовыми и надзорными органами в подобных ситуациях», — заявил Игорь Мороков.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, инцидент произошёл ещё вечером 20 января. Старший помощник прокурора Кировграда Юрий Латыпов, услышав шум на лестничной площадке, вышел и застал там компанию молодых людей. Он призвал их не нарушать тишину, на что молодые люди ответили, что они никому не мешают. Далее словесная перепалка переросла в потасовку, и сотрудник прокуратуры сделал выстрел из своего зарегистрированного травматического пистолета. В результате пуля попала в лицо молодому человеку 1998 года рождения и, пройдя навылет, попала в лицо девушке 2000 года рождения.

Участники конфликта были доставлены в территориальный ОВД для разбирательства, а пострадавшем была оказана необходимая медицинская помощь, после чего они были отпущены домой.

По данному факту прокуратура Свердловской области организовала внутреннюю проверку с целью выяснить, насколько обоснованно сотрудник надзорного ведомства применил оружие. Также доследственная проверка была организована Следственным управлением СКР по Свердловской области.

Читайте ранее в этом сюжете: В Свердловской области сотрудник прокуратуры открыл стрельбу в подъезде

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Расследование преступлений сотрудников правоохранительных органов
Главное сегодня
NB!
23.01.17
Смогут ли власти заставить граждан отказаться от наличных?
МоскваРоссия Макроэкономика России Экономика
NB!
23.01.17
Мизулину зовут в «Единую Россию» укреплять нравственное направление
МоскваРоссия Совет Федерации РФ Политика
NB!
23.01.17
Для наращивания вооруженных сил в США не хватает людей — WT
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
23.01.17
Песков прокомментировал просьбу Церкви о передаче ей «Херсонеса»
МоскваРоссия Церковная реституция: за и против Культура
NB!
23.01.17
Роберт ЕнгибарянИнститут президентства в США не меняется
ВашингтонСША Выборы в США Политика
NB!
23.01.17
Станислав Стремидловский«Ползучая белорусизация»: Минск на пороге критической массы
Ватикан Обзоры зарубежных СМИ Политика
NB!
23.01.17
В Астане начались переговоры по Сирии
АстанаКазахстан Война в Сирии Политика
NB!
23.01.17
В Литве не нашли доказательств госизмены школьников, отдыхавших в России
ВильнюсЛитва Политическая жизнь Литвы Общество
NB!
23.01.17
Британские ученые нашли «иммунитет» от фейковых новостей
КембриджВеликобритания Научные исследования Наука
NB!
23.01.17
Рост тарифов ЖКХ в Волгограде депутаты обосновали повышением цен
ВолгоградРоссия Повышение тарифов на услуги ЖКХ Экономика
NB!
23.01.17
Глава Подмосковья усиливает команду?
КрасногорскРоссия Назначение глав муниципальных образований Политика
NB!
23.01.17
ПРО Москвы выявила в 2016 году более десяти реальных пусков ракет‍
МоскваРоссия Военно-промышленный комплекс Техника
NB!
23.01.17
Антон ГолицынУрлашов: итоги
ЯрославльРоссия Уголовное дело против мэра Ярославля Политика
NB!
23.01.17
Херсонес — вслед за Исаакиевским собором?
СевастопольРоссия Церковная реституция: за и против Культура
NB!
23.01.17
Замминистра обороны РФ сравнил масштаб строительства с послевоенным — «Ъ»
МоскваРоссия Военно-промышленный комплекс Экономика
NB!
23.01.17
Марат Шибутов2017 год для Казахстана: возможные риски
АстанаКазахстан Экономика Казахстана Политика
NB!
23.01.17
Трамп будет бороться с нападками СМИ в его адрес «зубами и когтями»
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
23.01.17
В Петербурге пьяный водитель иномарки протаранил здание комендатуры
Санкт-ПетербургРоссия Дорожно-транспортные происшествия Происшествия
NB!
23.01.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 23 января
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
23.01.17
Карина СаввинаРежиссер, построивший «голливуд» вокруг себя
ЕкатеринбургРоссия REGNUM: ничто не забыто Культура
NB!
23.01.17
Максим ИсаевNational Interest не исключает «внешнеполитических авантюр» Трампа
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
23.01.17
Абэ выразил Путину недовольство из-за размещения военных РФ на Курилах
ТокиоЯпония Курильские острова и Япония Политика
ещё главное