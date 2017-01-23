В Ингушетии задержан поджигатель мечетей

Магас, , 15:40 — REGNUM Три пожара в мечетях города Назрани пришлось тушить пожарным Ингушетии на прошлой неделе. По данным фактам была проведена проверка, и сотрудниками полиции был задержан подозреваемый в поджогах. Им оказался 30-летний местный житель «с выраженными признаками психического расстройства», сообщили ИА REGNUM 23 января в пресс-службе МВД по региону.

В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия в отношении задержанного мужчины. Восстановление мечетей планируется в ближайшее время. В ремонтных работах намереваются принять участие чиновники из министерства по внешним связям, национальной политике, печати и информации.

Сразу после появившейся информации о поджоге мечети, расположенной на территории мемориального комплекса «г1оазот кашмаш», сотрудники ведомства выехали на место возгорания для оказания помощи и оценки материального ущерба. Чиновники приняли решение перечислить свой однодневный заработок на восстановление мечети.

Министр Улан Евлоев, осудив подобные акты вандализма, призвал чиновников других ведомств также принять участие в этом богоугодном деле.

Напомним, 10 лет назад в Назрани уже был зафиксирован факт пожара в мечети. Тогда в Альтиевском муниципальном округе Назрани дотла сгорела мечеть, построенная в честь одного из самых известных и почитаемых в Ингушетии мусульманских святых — шейха Кунта-Хаджи. Среди возможных версий рассматривался умышленный поджог.