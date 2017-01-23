Резкий рост сексуальных преступлений зафиксирован в Финляндии

Хельсинки, , 15:29 — REGNUM В 2016 году в Финляндии количество преступлений на сексуальной почве выросло на 8,6% по сравнению с 2015 годом. Правоохранительные органы страны зафиксировали 3,4 тыс. таких инцидентов, сообщает издание The Helsinki Times.

Число изнасилований увеличилось на 10,3%, преступлений на сексуальной почве в отношении детей — на 1,9%. Количество сексуальных домогательств выросло вдвое — с 283 случаев в 2015 году до 533 в 2016 году.

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