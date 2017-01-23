За аварийный сброс сточных вод в Сольвычегодске нарушитель получил штраф

Сольвычегодск, Архангельская область, , 15:27 — REGNUM Специалисты управления госнадзора министерства природных ресурсов и ЛПК Архангельской области провели административное расследование в отношении ООО «Красавинские электротеплосети». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства региона.

Основанием стала информация, поступившая от жителей Котласского района. Люди сообщали: в Сольвычегодске произошёл сброс сточных вод без очистки в болото Гагарье, а также аварийные сбросы в реку Овёнка.

По поручению министра природных ресурсов и ЛПК региона Константина Доронина, для разъяснения ситуации в Сольвычегодск выехали эксперты областного Центра по охране окружающей среды (подведомственного учреждения минлеспрома).

— В ходе расследования выявлены нарушения правил водопользования при сбросе сточных вод в болото Гагарье, а также подтвердился факт аварийного сброса в Овёнку во время поломки канализационно-насосной станции, — отметил Константин Доронин.

ООО «Красавинские электротеплосети» привлечены к административной ответственности по части 1 статьи 8.14 КоАП РФ «Нарушение правил водопользования при заборе воды, без изъятия воды и при сбросе сточных вод в водные объекты».

Сумма штрафа составила 80 тыс. рублей.

Кроме того, в адрес организации министерство направило представление об устранении причин и условий, способствовавших нарушению.

Информация также передана в прокуратуру Котласского района.