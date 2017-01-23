Генерал Камеруна погиб в результате крушения вертолета

Яунде, , 15:25 — REGNUM Высокопоставленный генерал Камеруна Якоб Коджи, отвечающий за борьбу с боевиками «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), погиб во время крушения вертолета, сообщает 23 января Reuters.

Крушение произошло вечером 22 января на самом севере страны, где камерунские войска сражаются с террористами в течение двух лет.

Генерал Коджи был командующим 4-го военного округа и руководителем операции против «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Трое других офицеров также погибли при аварии, причина которой пока неизвестна, говорится в заявлении правительства.

«Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) дислоцирована на севере Нигерии, но регулярно отправляет своих боевиков за пределы страны.

Нигерийская «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) считается одной из самых жестоких исламистских группировок в мире. Террористы устраивают массовые казни, удерживают в качестве заложников женщин и детей.

За годы гражданской войны, которую радикалы ведут против правительственных сил, погибли 15 тыс. мирных жителей Нигерии, два миллиона человек покинули свой кров. С 2015 года исламисты потерпели ряд крупных поражений от войск нигерийского правительства, в результате чего в марте 2015 года группировка присягнула «Исламскому государству» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).