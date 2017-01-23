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В Киргизии пятеро детей, возможно, отравились топливом с упавшего «Боинга»

Происшествия
Госсанэпиднадзор считает эту причину отравления маловероятной

Бишкек, 23 января 2017, 15:18 — REGNUM  В детскую больницу столицы Киргизии поступили пять детей, предположительно отравившихся авиационным топливом, разлившимся на месте крушения турецкого грузового самолета в поселке Дачи СУ. Об этом сегодня, 23 января, сообщило ИА «24.kg» со ссылкой на врачей этого медучреждения.

«Медики отметили, что они еще уточняют диагноз. Нет пока информации и о возрасте, фамилиях детей», — уточнили в интернет-издании.

Консультант пресс-центра Министерства здравоохранения Киргизской Республики Елена Баялинова подтвердила факт госпитализации несовершеннолетних граждан в 3-ю детскую больницу, где в настоящее время «проводится их консультирование и обследование».

«В Департаменте профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора Киргизии рассказали, что сразу после трагедии были проведены соответствующие мероприятия по исследованию воды, почвы и возможной радиации в районе бедствия. Отклонений от нормы зафиксировано не было», — подчеркнула она.

ИА REGNUM напоминает, что 16 января 2017 года грузовой самолет Boeing-747 турецкойавиакомпании «ACT Airlines», совершавший перелет по маршруту «Гонконг — Бишкек — Стамбул» при заходе на посадку в аэропорт «Манас» упал на дачный поселок Дачи СУ в пригороде столицы Киргизии.

В результате авиакатастрофы погибли 39 человек — четыре члена экипажа авиалайнера и 35 местных жителей, ранены не менее 15 человек, разрушены 23 жилых дома.

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