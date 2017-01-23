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Полтонны наркотиков изъято за год в Краснодарском крае

Происшествия
Преступность в регионе снижается

Краснодар, 23 января 2017, 15:12 — REGNUM  В Краснодарском крае за прошлый год в 10 муниципалитетах региона был зафиксирован рост преступности, в лидерах — Ленинградский, Абинский, Крымский и Крыловский районы. Такая информация прозвучала на коллегии по итогам работы регионального ГУ МВД по Краснодарскому краю, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства 23 января.

На этот факт внимание глав муниципалитетов обратил внимание губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

«Необходимо разобраться, в чем причина отрицательной статистики в этих территориях», — подчеркнул глава края, добавив, что на Кубани остаются проблемы, которые правоохранительным органам и исполнительной власти необходимо решать совместно.

Так, в прошлом году уровень преступности в регионе сократился на 78 пунктов и составил 1285 преступлений на 100 тысяч населения. Это значительно меньше среднероссийского и окружного показателей, отметили в правоохранительном ведомстве. За отчетный период было установлено почти 33 тысячи лиц, виновных в совершении преступелний. На 10% меньше совершено убийств и фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Значительно снизилось количество корыстно-насильственных посягательств, таких как разбоев более чем на четверть и грабежей. Из незаконного оборота изъято более миллиона литров алкогольной продукции, около 500 килограмм наркотиков.

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Так, за 2016 год было выявлено свыше 40 тысяч правонарушений в сфере миграции, наложено административных штрафов на сумму 134 миллиона рублей, судами вынесено 993 решения об административном выдворении иностранных граждан с территории Российской Федерации. Сотрудниками подразделений экономической безопасности выявлено почти 600 преступлений коррупционной направленности, из них 85% процентов — тяжких и особо тяжких составов.

Также в крае в прошлом году на 11% снизилось количество преступлений в общественных местах. По словам главы Кубани, это в том числе заслуга самих жителей. В охране порядка на улицах Кубани сегодня участвуют 314 народных дружин численностью более 18 тысяч человек, из них 47 дружин — казачьи патрули.

Добавим, что за последние три года казаки Кубани оказали содействие полиции в выявлении и пресечении почти двух тысяч преступлений.

Напомним, если в 2008 году взаимодействие казаков и полиции ограничивалось патрулированием улиц населенных пунктов только в выходные и праздничные дни, то сегодня более 1,6 тыс. казаков несут совместную с полицией службу в круглосуточном режиме. Во всех 44 муниципалитетах сформированы казачьи дружины. Они охраняют общественный порядок в станицах и городах, на объектах транспорта и стационарных постах ДПС, а также при проведении массовых мероприятий и событий международного уровня.

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