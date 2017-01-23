Калининградского чиновника подозревают в махинациях в пользу фирмы из Литвы

Это уже не первые претензии прокуратуры к сити-менеджеру приграничного с Литвой города Советска

Калининград, , 15:26 — REGNUM В Калининградской области возбуждено уголовное дело в отношении экс-главы администрации города Советска Владимира Луценко по ч.1 ст.286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). Как сообщили сегодня, 23 января, корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Калининградской области, чиновника подозревают в незаконных действиях в пользу литовской фирмы.

По данным следствия, в 2012 году Владимир Луценко подписал от имени муниципалитета мировое соглашение с ООО «Балтлитстрой», который строил в Советске физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК). Соглашение предусматривало, что городская администрация выплачивает фирме 80 млн. рублей, вместо фактической доли в ФОКе.

«Подписав мировое соглашение, чиновник не только вышел за рамки своих полномочий, но и незаконно возложил на муниципальное образование долговые обязательства на значительную сумму при отсутствии в местном бюджете денежных средств на данные цели», — подчеркнули в прокуратуре.

Учредителем ООО «Балтлистрой» является крупный литовский строительный холдинг «Panevėžio statybos trestas».

Корреспондент ИА REGNUM уточняет, что это уже не первые претензии прокуратуры к сити-менеджеру приграничного с Литвой города Советска. В 2013 году прокуратура добилась через областной суд, что Владимир Луценко вернул в бюджет «премию» в 400 тыс. рублей, которую ему незаконно выписал тогдашний губернатор Николай Цуканов.