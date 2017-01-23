В новосибирской клинике няня, уходя с работы, привязала ребенка к кровати

Новосибирск, , 15:05 — REGNUM В Новосибирской области нянечка благотворительного фонда привязала годовалого ребенка к кровати, чтобы уйти с работы пораньше. Органы внутренних дел возбудили уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего работником организации, обязанного осуществлять надзор за несовершеннолетним, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним (ст. 156 УК РФ).

Как сообщили ИА REGNUM в Следственном управлении Следственного комитета России по Новосибирской области, 17 января годовалый ребенок был госпитализирован в инфекционное отделение городской клинической больницы №3. Родителям малыша необходимо было пройти флюорографию, им было предложено оставить ребенка на некоторое время под присмотром нянечки благотворительного фонда, оказывающего в данном медицинском учреждении услуги по уходу за детьми. Но, как установили следователи, нянечка покинула свое рабочее место раньше времени, оставив малолетнего ребенка без присмотра, предварительно привязав запястья его рук к кровати.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.