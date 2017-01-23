Самые криминальные поезда в УрФО идут на Ямал

Салехард, , 15:44 — REGNUM Большинство краж в 2016 году было совершено в поездах в направлении на Новый Уренгой. Страдают от воришек в основе своей вахтовики, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу.

Согласно годовому отчету, в 2016-м управлением было зарегистрировано 32,5 тысяч заявлений. Из них по 4 083 сообщениям возбуждены уголовные дела, а свыше 6159 сообщений о преступлениях переданы по территориальной подследственности. Задержано свыше 350 скрывшихся преступников, объявленных ранее в федеральный и местный розыск, а также 20 лиц, находившихся в межгосударственном розыске.

На 670 по сравнению с 2015 годом снизилось число преступлений, коих свершилось на уральском транспорте в 2016 году 5164. Однако убийств и грабежей ни больше, и не меньше не стало. В три раза, по сравнению с 2015 годом, сократилось ложных сообщений об актах терроризма — 5 против былых 16.

Раскрываемость преступлений упала почти на тысячу: 3684 преступлений в 2016 году против 4584 в 2015-м.

В 2016 году зарегистрировано более 1,5 тысяч краж, в том числе 480 краж частной собственности. Незначительно снизились кражи в поездах дальнего следования. Их было совершено 226 против 231 в 2015 году. Основными объектами хищений являются вахтовики: по участкам обслуживания Тюменского и Сургутского линейных отделов зарегистрирована почти половина всех краж. Наиболее опасными в данном плане стали: п/п № 377/378 «Новый Уренгой — Казань»; п/п № 109/110 «Новый Уренгой — Москва»; п/п № 389/390 «Новый Уренгой — Челябинск»; п/п № 309/310 «Новый Уренгой — Екатеринбург»; п/п № 346/345 «Адлер — Н. Тагил»; п/п № 338/337 «Приобье — Екатеринбург»; п/п № 149/148 «Екатеринбург — Пермь».

Также зарегистрировано 747 хищений грузов, изделий и лома цветного и черного металлов. Благодаря принятым мерам, в том числе проведенным оперативно-профилактическим мероприятиям и операциям «Грузы», «Чугун», «СЦБ-Металл», количество таких краж постоянно снижается.

Задержано более 48 тысяч лиц в состоянии алкогольного опьянения.

Не было зарегистрировано преступлений с применением оружия и меньше стали возить наркотические вещества. Из незаконного оборота Управлением изъято порядка 200 килограммов наркотических средств (в 2015 году — 133 кг). По фактам сбыта спиртосодержащей продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителя, возбуждено 19 уголовных дел. Из незаконного оборота изъято почти 55 тысяч литров спиртосодержащей продукции на общую сумму более 47 миллионов рублей. Изъято более 40 единиц различного оружия, более тысячи боеприпасов, а также 10 килограммов взрывчатых веществ.