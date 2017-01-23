Во Французской Полинезии из-за проливных дождей объявлен режим ЧС

Париж, , 14:35 — REGNUM



Власти Французской Полинезии объявили о режиме чрезвычайной ситуации на островах Таити и Муреа после нескольких дней проливных дождей, сообщает BFMTV.

В результате проливных дождей было затоплено большое число домов, многочисленные мосты разрушены и повреждены, многие дороги оказались непригодными для использования.

Более шести тысяч домов осталось без электроэнергии на острове Таити. В спасательных операциях принимают участие военные. По информации верховного комиссара Рене Бидаля, аэропорт острова был закрыт по меньшей мере на одни сутки. Не работают также учебные заведения.