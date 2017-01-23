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Метель прервала автомобильное сообщение на трассах Змеиногорска и Рубцовска

Происшествия
Регион вновь накрывает снегопадами и метелями. Из-за усиления ветра трассы временно перекрыты
Метель в Барнауле
Иллюстрация: Светлана Шаповалова
Метель в Барнауле

Рубцовск, Алтайский край, 23 января 2017, 13:29 — REGNUM  Вместе с потеплением Алтай вновь накрыло сильной метелью. По данным КГКУ «Алтайавтодор», по причине мокрого снега, снежных заносов и гололедицы сегодня, 23 января, с 16:00 (местн.) пришлось ввести временный перерыв в движении для всех видов транспорта по автодорогам К-03 и К-21. Речь идет об ограничении движения в направлении Змеиногорск — Рубцовск — Михайловское — Кулунда — Бурла — граница Новосибирской области (км. 0+000 — км 71+000 от г. Змеиногорск до г. Рубцовск) и Рубцовск — Угловское — Михайловское (км 7+000 — км 47+000 в границах Рубцовского района).

По данным Алтайского ЦГМС — филиала ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС, в крае в конце дня 23 и ночью 24 января ожидается снег, (в предгорьях — сильный), мокрый снег, местами метель, гололёдные явления, усиление ветра до 10−15 м/с, местами по югу порывы 17−22 м/с, на дорогах гололедица, снежные заносы.

Поэтому в регионе не исключают возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий, обусловленных обрывами линий электропередач и авариями на трансформаторных подстанциях, падением деревьев и обрушением слабо закрепленных конструкций, увеличением количества ДТП.

Как уже сообщало ИА REGNUM, этой зимой снежные заносы и метели пришли на Алтай необычайно рано и принесли уже немало проблем не только дорожным, но и коммунальным службам.

Читайте ранее в этом сюжете: В Алтайском крае автомобили сдувает с трасс

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Снегопады, метели, снежные бури
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