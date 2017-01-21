Взрыв в Пакистане: погибли 18 человек

Парачинар, Пакистан, , 11:00 — REGNUM На овощном рынке в племенной области Куррам на северо-западе Пакистана прогремел взрыв. Об этом сегодня, 21 января, сообщает Associated Press.

Сообщается, что взрыв прогремел в 8:50 по местному времени (6:50 мск) в городе Парачинар. Сработало самодельное взрывное устройство.

Сперва сообщалось о 12 погибших и более 30 пострадавших. Позже стало известно, что погибли 18 человек и ещё 51 получил ранение. При этом в больнице, куда госпитализировали пострадавших, от полученных ран скончались 11 человек.

Пока ни одна из террористических группировок не везла на себя ответственность за теракт.