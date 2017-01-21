Подозреваемый в нападении на бизнесмена в Москве застрелен полицией

О мотивах злоумышленника ничего не сообщалось

Москва, , 10:11 — REGNUM Московские полицейские застрелили мужчину, подозреваемого в нападении на бизнесмена 18 января. Об этом сегодня, 21 января, сообщает пресс-служба главного управления МВД по Москве.

Напомним, 18 января неизвестный, находившийся за рулем автомобиля «Мерседес», остановился на светофоре на Шмидтовской улице рядом с автомобилем «Лексус». Водитель «Мерседес» выстрелил в голову водителю «Лексус» и скрылся с места преступления. Пострадавший оказался столичным бизнесменом 1971 года рождения. Он был экстренно госпитализирован.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статьям «Покушение на убийство» и «Незаконное хранение оружия».

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники московского уголовного розыска (МУР) установили личность подозреваемого и его возможное местонахождение.

В итоге, стражи порядка настигли подозреваемого в районе Щелковского шоссе. При задержании он оказал сопротивление и угрожал предметом, похожим на гранату. Бойцы Росгвардии вынуждены были применить табельное огнестрельное оружие, в результате чего злоумышленник получил ранение, от которого скончался.